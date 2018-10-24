В Улан-Удэ пасмурно и мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра 24-26 октября по республике на дорогах гололедица и снежные накаты



24 октября по республике местами осадки, в виде мокрого снега и снега. Ветер западный 5-10, днём местами порывы до 12-17 м/с. Температура ночью от 1 тепла до 4 мороза, местами 9-14 мороза, днём 2-7 тепла, местами до 2 мороза.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём мокрый снег. Ветер западный 3-8, днём порывы до 13 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 2-4 тепла

