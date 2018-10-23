В больнице Улан-Удэ у мам появились признаки кишечной инфекции

Результаты анализов скоро будут готовы

В инфекционной больнице в Улан-Удэ опровергли появившуюся сегодня информацию о более чем десяти заболевших людей в стенах лечебного заведения.В больнице подтвердили, что поступили жалобы на расстройство пищеварения от мам, которые лежат с детьми в третьем отделении. Дело не в ужине, поскольку питание матерей, ухаживающих за своими детьми, однотипно по всему отделению, отметили в больнице.- Мы их осмотрели, взяли все анализы. Трём мамам мы ставим кишечную инфекцию неясной этиологии. И у ребёнка одной из мам, действительно, были проявления кишечной инфекции дома. Когда он к нам поступал, кишечную инфекцию первоначально «сняли», потому что всё было нормально. Положили его на лечение с ОРЗ, и у него уже здесь при госпитализации появились рвота и понос повторно, но пока у него ничего не выделено – ни кишечной инфекции, ни дизентерии, ни сальмонеллёза. Сегодня узнаем результаты повторных анализов, - сообщила «Байкал-Daily» Татьяна Сымбелова, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы.Также в больницу ранее поступил ещё один ребенок с ОРВИ с кишечным синдромом.- То есть у нас двое детей с кишечным синдромом, и у троих мам есть какие-то признаки лёгкого гастроэнтерита, которые проявлялись в виде однократной рвоты, двукратного жидкого стула. Они пожаловались, абсорбенты получили, чувствуют себя хорошо, температура у них не повышалась. Анализы взяты, анализы в работе, - добавила она.По её словам, признаки кишечной инфекции у женщин проявились в субботу, но недомогание прошло в течение суток. И на сегодня одну из мам с ребёнком уже выписали. В учреждении предполагают, что жительницы Бурятии могли заразиться от своих детей.