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Спасатели Забайкалья учились выживанию в лесу

Спасатели Забайкалья учились выживанию в лесу
Общество, 
Они прошли через болото и тайгу

С 25 сентября по 16 октября поисково-спасательной службой ГУ «Забайкалпожспас» были проведены учебно-тренировочные сборы по выживанию в природе. В мероприятии принимали участие 26 спасателей.

- Основной целью проведения сборов было закрепление навыков выживания в природной среде, проверка физических возможностей и психологической совместимости спасателей в условиях тяжёлых физических и психологических нагрузок, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Маршрут пролегал по двум районам Забайкальского края - Читинскому и Тунгокоченскому. Во время сборов спасатели преодолели более 140 километров по болотистой местности, тайге.

Несмотря на рельеф местности и сложные погодные условия, которые характеризовались понижением ночных температур до -8 градусов и выпадением осадков, все группы с поставленными целями и задачами справились, отмечают в ведомстве.
 
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