Голосование за название начнётся после появления нового объекта
Жители Иркутской области выберут имя выдающего соотечественника, которое присвоят аэропорту «Иркутск», после строительства нового аэропорта.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 октября стартовал проект «Великие имена России». В нем участвуют больше четырёх десятков российских аэропортов. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования аэропортов международного и федерального значения. Конкурс будет завершён 5 декабря. Сейчас идёт сбор предложений на сайте проекта великиеимена.рф.
Тем временем, за имя, которое будет присвоено иркутскому аэропорту, жители региона будут голосовать только тогда, когда появится новый аэропорт, сообщают в пресс-службе мэрии Иркутска.
Иркутяне могут предложить имя известного человека для нового аэропорта
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