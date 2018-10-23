В Иркутске ожидается снег и ветер

Местами ожидается сильный снег и гололедица





По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 октября местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 11-16 м/с, в западных и южных районах сильный снег.





Обращаем внимание, что в связи с выпадением осадков и разницей дневных и ночных температур возможны гололёдные явления. Необходимо соблюдать меры личной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.