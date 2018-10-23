В Бурятии проверяют водителей автобусов

Общество, Фото: УГИБДД Бурятии

Автоинспекторы будут выявлять нарушителей дорожной безопасности



С 11 октября в Бурятии сотрудниками ДПС проводятся ежедневные мероприятия по контролю за перевозками автобусами. Мероприятие направленно на снижение количества ДТП по вине водителей автобусов, профилактику нарушений ПДД и повышение правового сознания у пассажироперевозчиков на соблюдение действующего закона.



Мероприятие связано с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта в республике. Так, за 9 месяцев этого года из-за нарушений ПДД водителями автобусов Бурятии произошло 61 ДТП, в них 1 человек погиб и 81 получили ранения различной степени тяжести.



В период профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД будут следить за соблюдением водителями автобусов скоростного режима, правил пересечения перекрёстков и пешеходных переходов. Кроме того, будет проверяться наличие у водителей соответствующей категории, техническое состояние транспортных средств и соблюдение перевозчиками режима работы и отдыха водителей, а также оснащённость автобусов техническими средствами контроля, обеспечивающих непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте транспортного средства.



- Будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила дорожного движения, не садитесь за руль в утомлённом или болезненном состоянии, не управляйте транспортным средством в состоянии опьянения, будьте внимательны к другим участникам дорожного движения, - обращаются к водителям автобусов в Госавтоинспекции Бурятии.

Самим же пассажирам рекомендуем всегда пристёгиваться ремнями безопасности, если таковые предусмотрены конструкцией транспортного средства, и крепко держаться за поручни при дорожном движении.



В случае, если вы заметили, что водитель автобуса находится в неадекватном состоянии, незамедлительно сообщайте об этом в дежурную часть МВД по телефону 8(3012) 29-28-04.

