Среди лидеров рейтинга, к примеру, Ханты-Мансийск
По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым агентством ZOOM MARKET в октябре 2018 года жители Саратова, Ханты-Мансийска и Перми возглавили рейтинг самых пьющих городов России.
Далее следуют такие города как: Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Иркутск, Воронеж, Липецк, Краснодар, Москва, Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Самара, Омск, Владивосток, Нижний Новгород и Казань.
Жителям 25 городов задавали три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?
Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет, уточняет ZOOM MARKET.
Иркутск и Чита попали в число самых пьющих городов, а Улан-Удэ – нет
Общество, Фото:
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