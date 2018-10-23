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Учёный из Бурятии участвовала в конференции в Испании

Учёный из Бурятии участвовала в конференции в Испании
Общество, 
В городе Сантьяго-де-Компостела прошла международная конференция по тропам

- Мы люди троп. Мы ходим, бежим, путешествуем. Тропа – это наша история, наша среда, - такие слова прозвучали на открытии 7 всемирной конференции по тропам в городе Сантьяго-де-Компостела (Испания). Свою вступительную речь здесь произнёс Галео Саинз, председатель совета международной общественной организаций «Всемирная сеть троп», приветствуя более 200 участников со всего света.

Международная конференция по тропам проходит раз в два года, на многодневное мероприятие собираются специалисты по проектированию, обустройству троп, географы и биологи, представители туристического бизнеса и различных органов управления. Основная цель – объединить заинтересованных участников для улучшения состояния троп и развития устойчивого туризма - во благо природы и местного населения.

Основным направлениями стали «Тропы и устойчивое развитие», «Тропы и природа», «Тропы и туризм», «Тропы и городская среда» и т.д. Рассматривались различные аспекты таких грандиозных троп, как Аппалачинская в США, Большие Гималайские тропы в Непале, Транскариока в Бразилии и многих других.

От России было два участника: ведущий научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Наталья Лужкова и координатор образовательных программ «Большой Байкальской тропы» Ольга Михалёва. Наталья представила свой доклад о научном подходе к обустройству пеших троп на особо охраняемых природных территориях России, подведомственных «Заповедному Подлеморью».

Основой презентации стала новая кольцевая экотропа «Давшинские столбы» в Баргузинском заповеднике. Данные исследования заинтересовали специалистов из разных стран, в особенности планирование на основе биолого-географических изысканий и мониторинг состояния троп, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье». 
 
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