Улан-удэнцев напугало оцепление на проспекте Автомобилистов





Другие улан-удэнцы также размещали запись про оцепление на своей страничке, интересуясь происходящим.



Как оказалось, поводов для беспокойства нет. МВД по Бурятии проводит учения, прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.



Как

Как оказалось, поводов для беспокойства нет. МВД по Бурятии проводит учения, прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.Как сообщал «Байкал-Daily» , в мае уже была подобная паника среди горожан, когда проводились учения МЧС. Некоторые улан-удэнцы подумали, что в центре города произошёл пожар, из-за которого перекрыли дорогу.

Сегодня днём в паблике «Аноним 03» появилась запись от обеспокоенного жителя Улан-Удэ. Подписчик группы интересовался, что случилось и в связи, с чем задействованы люди в касках.– Что происходит? Весь проспект Автомобилистов в оцеплении! – пишет взволнованный житель города.