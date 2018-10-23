Улан-удэнцев напугало оцепление на проспекте Автомобилистов

Бойцы в касках перегородили проезд
Сегодня днём в паблике «Аноним 03» появилась запись от обеспокоенного жителя Улан-Удэ. Подписчик группы интересовался, что случилось и в связи, с чем задействованы люди в касках.
– Что происходит? Весь проспект Автомобилистов в оцеплении! – пишет взволнованный житель города.
Другие улан-удэнцы также размещали запись про оцепление на своей страничке, интересуясь происходящим.
Как оказалось, поводов для беспокойства нет. МВД по Бурятии проводит учения, прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, в мае уже была подобная паника среди горожан, когда проводились учения МЧС. Некоторые улан-удэнцы подумали, что в центре города произошёл пожар, из-за которого перекрыли дорогу.
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