Детскую площадку построили возле исправительной колонии № 8
Она была построена для создания комфортных условий для детей и родственников, прибывающих на свидание к осужденным, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Игровую площадку для детей оборудовали сотрудники исправительного учреждения. Неподалёку от комнаты ожидания они установили песочницу и качели.
- Общение с детьми имеет для осуждённых огромное значение, так как поддержание социально-полезных связей оказывает положительное влияние на их эмоциональное состояние и стремление к правопослушному поведению, а также играет огромную роль в их дальнейшей ресоциализации, - отмечают в УФСИН.
Возле улан-удэнской колонии появилась детская площадка
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