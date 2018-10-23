Возле улан-удэнской колонии появилась детская площадка

Детскую площадку построили возле исправительной колонии № 8



Она была построена для создания комфортных условий для детей и родственников, прибывающих на свидание к осужденным, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Игровую площадку для детей оборудовали сотрудники исправительного учреждения. Неподалёку от комнаты ожидания они установили песочницу и качели.



- Общение с детьми имеет для осуждённых огромное значение, так как поддержание социально-полезных связей оказывает положительное влияние на их эмоциональное состояние и стремление к правопослушному поведению, а также играет огромную роль в их дальнейшей ресоциализации, - отмечают в УФСИН.



