В библиотеке Улан-Удэ пройдут выставки, мастер-классы



Мероприятия, посвящённые Дню народного единства, пройдут в детско-юношеской библиотеке под девизом «Страна + семья + я».



4 ноября с 10.00 до 18.00 часов на первом этаже библиотеки развернётся выставка-просмотр «Искусство объединяет». На экспозиции будут представлены книжные издания с уникальными иллюстрациями по всем жанрам и видам мирового и российского искусства.



В отделе художественной литературы на выставке-просмотре «В единстве сила России» будет представлена литература об истории России, Минине и Пожарском, Древней Руси, Георгиевских кавалерах. Выставка призвана способствовать возрождению и поддержке исторических традиций, культурного и духовного наследия России.



В зале детской литературы среди посетителей выставки-вопроса «Что мы читаем нашим детям?» будет проведён опрос. Участвующим в акции вручаются книжные закладки и памятки читателя.



Параллельно здесь начнут работу разнообразные площадки:

- «Галерея детского творчества» - выставка детского рисунка «Искусство и Я», где будут представлены произведения абстрактного направления. В работах юных художников степной колорит, простота, глубина чувств и свобода мышления соединяются с радостным детским восприятием мира;



- мастер-классы для детей и их родителей по изготовлению поделок. Желающие смогут смастерить поделку из природных материалов - плоскую, объёмную или пространственную композицию, поучаствовать в создании лоскутной куклы;



- в лекционном зале библиотеки в 10.00 и в 16.00 пройдут показы кинокартины «Александр Невский» знаменитого режиссера Эйзенштейна. Фильмы Сергея Эйзенштейна - классика мирового кинематографа. Картина знаменита фразой, которую её создатели вложили в уста Александра Невского: «А если кто с мечом к нам войдёт — от меча и погибнет. На том стояла, и стоять будет земля русская!».



Для всех желающих провести досуг предлагаются настольные игры: национальная бурятская игра «Шагай»; детская игра на изучение бурятского языка «Толи», настольная игра «Многоликая Бурятия». А также можно отправиться в виртуальное путешествие «В мире искусства» вместе с онлайн-проектом «ВебЛандия», а также поучаствовать в видео-викторинах для детей и взрослых.



Вход свободный, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

