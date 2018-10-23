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Гиревик из Бурятии выиграл первенство мира

Гиревик из Бурятии выиграл первенство мира
Общество, 
Чемпионат и первенство мира по гиревому спорту прошли в Латвии

С 10-14 октября в городе Даугавпилсе (Латвия) состоялись чемпионат и первенство мира по гиревому спорту.

Спортсмен из Бурятии Игорь Белецкий одержал победу среди юниоров. Он завоевал золото в классическом двоеборье, с результатом 140 очков.

Игорь Белецкий – воспитанник прославленного спортсмена, заслуженного мастера спорта, президента федерации гиревого спорта Бурятии Сергея Леонова.

Сейчас Игорь является курсантом Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Всего в Латвию съехались более 550 спортсменов из более чем 30 стран - Австралия, США, Англия, Дания, Канада, Ирландия, Шотландия, Япония, Южная Корея, Польша, Хорватия, Франция, Финляндии, Норвегия, Россия и другие. Сборную России представляла делегация из 38 спортсменов и 4 тренеров. В общекомандном зачёте команда России среди юниоров и профессионалов заняла первое место. Второе место осталось за командой Украины, третье – за командой Казахстана.

Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии строится единственный в России специализированный центр гиревого спорта

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