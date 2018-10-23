Празднование Дня отца идёт полным ходом
В Улан-Удэ в рамках декады отцов проводятся разнообразные мероприятия. В городе состоятся конкурсы среди дошкольных учреждений, конференция Совета отцов, акция «Час отца», где будут работать консультационные площадки педагогов-психологов.
Также в детсадах и школах пройдут классные часы, беседы, утренники, посвящённые роли отцов в семейном и гражданском воспитании, конкурсы сочинений, творческих работ и соревнования.
12 октября стартовал городской конкурс детского рисунка «Папа, папочка, папуля!», который проходит в три этапа, закончится подведением итогов и организованной выставкой работ юных участников. Кроме этого, дошколята смогут участвовать конкурсе словесного творчества «Мой папа – герой», городском фотоконкурсе «Я и мой папа», городском шахматно-шашечном турнире «Золотая ладья» и многих других конкурсах и мероприятиях.
В России нет определённой даты, когда празднуется День отца, поскольку праздник ещё не стал официальным. Однако он уже отмечается во многих регионах страны. Существует несколько возможных дат, одна из которых - последнее воскресенье октября, сообщают в Управлении по информационной политике города.
Как сообщал «Байкал-Daily», решение о праздновании Дня отца было принято на февральской сессии Народного Хурала.
В Улан-Удэ проходит конкурс «Папа, папочка, папуля!»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На выставке представлено более 150 экспонатов
В городе Сантьяго-де-Компостела прошла международная конференция по тропам
Они будут посвящены Дню народного единства
Детскую площадку построили возле исправительной колонии № 8
Бойцы в касках перегородили проезд
Чемпионат и первенство мира по гиревому спорту прошли в Латвии
Празднование Дня отца идёт полным ходом
С начала года уже выдворено 1400 человек
Показ её коллекции прошёл 17 октября. ВИДЕО
Автобусы, вслед за трамваями, оснастили видеонаблюдением
Бывшему муниципальному служащему ещё в прошлом году снизили пенсию
Также отмечается рост показателей заболеваемости сердечно-сосудистой системы
Более сотни ребят, состоящих на учёте по делам несовершеннолетних, вышли на уборку
Он споёт сразу в двух постановках
Владельца скота оштрафовали