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В Улан-Удэ проходит конкурс «Папа, папочка, папуля!»

В Улан-Удэ проходит конкурс «Папа, папочка, папуля!»
Общество,  Фото:pixabay.com
Празднование Дня отца идёт полным ходом

В Улан-Удэ в рамках декады отцов проводятся разнообразные мероприятия. В городе состоятся конкурсы среди дошкольных учреждений, конференция Совета отцов, акция «Час отца», где будут работать консультационные площадки педагогов-психологов. 

Также в детсадах и школах пройдут классные часы, беседы, утренники, посвящённые роли отцов в семейном и гражданском воспитании, конкурсы сочинений, творческих работ и соревнования.

12 октября стартовал городской конкурс детского рисунка «Папа, папочка, папуля!», который проходит в три этапа, закончится подведением итогов и организованной выставкой работ юных участников. Кроме этого, дошколята смогут участвовать конкурсе словесного творчества «Мой папа – герой», городском фотоконкурсе «Я и мой папа», городском шахматно-шашечном турнире «Золотая ладья» и многих других конкурсах и мероприятиях.

В России нет определённой даты, когда празднуется День отца, поскольку праздник ещё не стал официальным. Однако он уже отмечается во многих регионах страны. Существует несколько возможных дат, одна из которых - последнее воскресенье октября, сообщают в Управлении по информационной политике города.

Как сообщал «Байкал-Daily», решение о праздновании Дня отца было принято на февральской сессии Народного Хурала. 
 
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