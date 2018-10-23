В Улан-Удэ пройдёт вечер воспоминаний «Комсомол - юность моя»

Гости вечера смогут встретиться с ветеранами-комсомольцами Улан-Удэ



В этом году всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи празднует своё столетие. Юбилей этой организации празднуется с размахом по всей стране. Центральная городская библиотека имени Исая Калашникова приглашает 26 октября в 16:00 на вечер воспоминаний «Комсомол – юность моя».



Гостей ждут встречи с ветеранами-комсомольцами Улан-Удэ, факты из их жизни, воспоминания о комсомоле, презентации книг Пархоменко «Это наша с тобой биография» и Нестеровой «Сверяя временем свой путь», а также музыкальные номера от коллектива «Лейся песня», сообщает администрация Улан-Удэ.



