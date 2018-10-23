Гости вечера смогут встретиться с ветеранами-комсомольцами Улан-Удэ
В этом году всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи празднует своё столетие. Юбилей этой организации празднуется с размахом по всей стране. Центральная городская библиотека имени Исая Калашникова приглашает 26 октября в 16:00 на вечер воспоминаний «Комсомол – юность моя».
Гостей ждут встречи с ветеранами-комсомольцами Улан-Удэ, факты из их жизни, воспоминания о комсомоле, презентации книг Пархоменко «Это наша с тобой биография» и Нестеровой «Сверяя временем свой путь», а также музыкальные номера от коллектива «Лейся песня», сообщает администрация Улан-Удэ.
В Улан-Удэ пройдёт вечер воспоминаний «Комсомол - юность моя»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Результаты анализов скоро будут готовы
По туристическим маршрутам Кругобайкальской железной дороги с начала года перевезено более 50 тысяч пассажиров
На плите из чёрного камня изображён контур Байкала и Орден Отечественной войны первой степени
Председатель «Общества без барьеров» осталась в восторге от тропы
Геннадий Дружинин погиб в возрасте 20 лет
На работы приглашают всех желающих
Скоро состоится открытие нового храма
Яма образовалась глубиной более 5 сантиметров
Полицейские расскажут о причинах ДТП и их последствиях
Голосование за название начнётся после появления нового объекта
Питомец забрался на столб рядом с домом и не мог слезть. ВИДЕО
Санкционированные продукты нашли на рынках города
Местами ожидается сильный снег и гололедица
Автоинспекторы будут выявлять нарушителей дорожной безопасности
Среди лидеров рейтинга, к примеру, Ханты-Мансийск