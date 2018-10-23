На мировую виновники затопления идти не захотели
В Иркутске с собственников квартиры взыскан материальный ущерб, причинённый в результате залива квартиры этажом ниже. ЧП произошло из-за лопнувшей гибкой подводки на смывной бачок. В результате чего соседям снизу был причинен материальный ущерб на сумму 77 300 рублей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Иркутска.
- Из пояснений истца следовало, что она неоднократно пыталась урегулировать вопрос с ответчиками мирным путём, была согласна на то, чтобы ей ежемесячно выплачивались денежные средства по мере возможности, но все было безуспешно, - уточнили в суде.
Один из владельцев квартиры сверху не согласился с размером причинённого материального ущерба, заявив ходатайство о назначении по делу оценочной экспертизы. Стоимость проведённой экспертизы составила 10 тысяч рублей.
Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость восстановительного ремонта повреждений квартиры, причиненных в результате залива, составляет 77 584 руб.
В итоге суд принял решение о взыскании с ответчиков в пользу соседки 77584 руб., а также расходов на химчистку ковров в размере 1064 руб.
- В данном случае, если бы ответчики согласились решить вопрос мирным путем и добровольно выплатили истцу причиненный ущерб, они бы не понесли затраты на производство экспертизы, сэкономив не только деньги и время, но и свои нервы, - отмечают в суде.
Иркутянка отсудила у затопивших её соседей 76 тысяч
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