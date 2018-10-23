Туристы на Кругобайкалке всё чаще выбирают ретро-поезда

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По туристическим маршрутам Кругобайкальской железной дороги с начала года перевезено более 50 тысяч пассажиров



Сезон паровозных туров стартовал 3 января и продлится до конца октября, сообщает пресс-служба ВСЖД.



За девять месяцев в ретро-поездах совершили поездки 10,6 тысячи человек, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Составы на паровозной тяге следуют по маршруту Слюдянка-1 – Байкал по средам и субботам, а по четвергам и воскресеньям – в обратную сторону. В рамках экскурсионной программы они делают в пути несколько остановок.



Для туристических электропоездов сезон уже закрылся. С 20 мая по 12 октября 2018 г. путешествие в них совершили около 40 тысяч туристов.



Поезд сообщением Иркутск-Пассажирский – Слюдянка-1 – Байкал курсировал ежедневно, кроме субботы. Состав экскурсионного поезда был укомплектован вагонами 1 и 2 класса.





