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Туристы на Кругобайкалке всё чаще выбирают ретро-поезда

Туристы на Кругобайкалке всё чаще выбирают ретро-поезда
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По туристическим маршрутам Кругобайкальской железной дороги с начала года перевезено более 50 тысяч пассажиров

Сезон паровозных туров стартовал 3 января и продлится до конца октября, сообщает пресс-служба ВСЖД.

За девять месяцев в ретро-поездах совершили поездки 10,6 тысячи человек, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Составы на паровозной тяге следуют по маршруту Слюдянка-1 – Байкал по средам и субботам, а по четвергам и воскресеньям – в обратную сторону. В рамках экскурсионной программы они делают в пути несколько остановок.

Для туристических электропоездов сезон уже закрылся. С 20 мая по 12 октября 2018 г. путешествие в них совершили около 40 тысяч туристов.

Поезд сообщением Иркутск-Пассажирский – Слюдянка-1 – Байкал курсировал ежедневно, кроме субботы. Состав экскурсионного поезда был укомплектован вагонами 1 и 2 класса.


кругобайкальская железная дорога туризм
 
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