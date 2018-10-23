В Бурятии возле Баргузинского залива построили тропу для инвалидов

Председатель «Общества без барьеров» осталась в восторге от тропы



Летом этого года в Забайкальском национальном парке в Бурятии была построена тропа, доступная для посещения всем группам населения, без каких-либо ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».



Тропа протяжённостью 700 метров проходит вдоль живописной протоки Буртуй, в 200 метрах от побережья Баргузинского залива, где песчаные дюны переходят в водно-болотные ландшафты, отличающиеся высоким разнообразием флоры и фауны. Она имеет достаточно широкое деревянное полотно, по которому могут передвигаться инвалиды-колясочники.



18 октября представители регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» посетили Забайкальский национальный парк в качестве экспертов по тестированию новой тропы.



- Я в большом восторге от этой тропы. Замечательно то, что вы взялись за это, думаете и строите планы на будущее. Честь и хвала вам. Мне нравятся сами подходы и то, что вы понимаете - это действительно удобно не только для людей с инвалидностью, но и для многих категорий граждан. Вы соблюли все требования нормативов. И я хочу сказать, что я не в самой лучшей физической форме, потому что у меня уровень травмы позвоночника высокий и руки не настолько сильны, чтобы передвигаться, но мне не составило труда на сегодняшний день прогуляться по этой тропе. Сходить туда и обратно без проблем, это действительно здорово. Идей здесь очень много - красивое заповедное место, пляж рядом, хочется и сюда пробить эту тропу, было бы очень хорошо. Дай бог, чтобы это услышали те, от кого это финансирование зависит, наши чаяния, надежды для того, чтобы развивать туризм и расширять те возможности, которые вы сегодня начали создавать с первой тропы, с первого шага, - сказала председатель регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», член Общественной палаты Российской Федерации от Бурятии Галина Горбатых.



- Я здесь у вас в национальном парке первый раз, всё мне очень понравилось, самое главное это в гармонии с природой. Даже те же надписи, всё это сделано красиво. Минимум вмешательства в природу, максимум удовольствия. Сделали без барьерную и доступную дорожку для всех граждан. Удобно будет ходить и смотреть природные ландшафты в подножии Святого Носа, любоваться природой, растениями, животным миром, прилетающими пернатыми. Всё хорошо, вы с природой в едином контексте живёте, - отметил Николай Красиков, член регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров».



После посещения тропы гости вместе с сотрудниками «Заповедного Подлеморья» посетили визит-центр Забайкальского национального парка. Эксперты дали необходимые советы, учитывая которые, можно создать среду, в которой комфортно будут себя ощущать все категории населения.





