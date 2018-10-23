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Иркутянка отсудила ущерб за разбитую водосточной трубой машину

Иркутянка отсудила ущерб за разбитую водосточной трубой машину
Общество,  Фото:pixabay.com
Управляющая компания выплатила женщине 124 тысячи рублей

В Ангарский городской суд обратилась 46-летняя женщина. Он рассказала, что в феврале этого года на её автомобиль «Мазда CХ5» упала водосточная труба. В тот же день с целью проведения проверки она написала заявление в УМВД России по АГО. 

Спустя пару дней владелица машины обратилась в управляющую компанию «Наш дом» с требованием о возмещении расходов на восстановительный ремонт машины в размере 50 тысяч рублей. Данная сумма была определена исходя из визуального осмотра повреждений. Представители управляющей компании отказались произвести выплату, указывая, что им не понятно, из чего складывается размер стоимости ущерба. 

Тогда женщина обратилась в ООО «Компанию «Сириус» за проведением независимой автотехнической экспертизы. В присутствии сотрудников УК была проведена оценка стоимости восстановительного ремонта. 

Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта составила 48 тысяч 800 рублей, утрата товарной стоимости 28 тысяч 800 рублей.

Решением суда с управляющей компании в пользу женщины был взыскан причинённый ущерб в размере 124 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.
 
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