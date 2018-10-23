В республике продолжается проведение независимой оценки качества оказания услуг
Оценка проводится, чтобы узнать уровень общей удовлетворённости потребителей услуг, выявить недостатки в работе школ, детских садов, театров, музеев, больниц, поликлиник и других социальных учреждений, для последующего их исправления и повышения качества работы.
Оценить работу можно на сайте организации и сайте отраслевого министерства, а также при очном анкетировании.
Оцениваются открытость и доступность информации об организации, комфортность предоставления услуг, вежливость и доброжелательность работников, удовлетворения результатами оказания услуг и доступность услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Итоги независимой оценки публикуются на общероссийском сайте bus.gov.ru, где каждый человек может ознакомиться с рейтингами учреждений и получить информацию о качестве предоставляемых услуг, сообщает пресс-служба минэкономики Бурятии.
Жители Бурятии могут оценить работу социальных учреждений
Общество, Фото:
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