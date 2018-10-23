Мероприятие прошло в Еравнинском районе
19 октября в районном культурно-досуговом центре прошёл открытый районный фестиваль-конкурс трудовых коллективов «Хоровая инициатива», посвящённый памяти заслуженного работника культуры России, Бурятии, кавалера ордена «Знак почёта» Людмилы Черепановой.
В фестивале-конкурсе приняли участие трудовые коллективы: Еравнинская центральная районная больница, Сосново-Озерский филиал бурятского аграрного колледжа имени Ербанова, совместный хор ДШИ и библиотеки, трудовой коллектив семьи Жамбаловых, детский сад «Золотой ключик», Усть-Эгитуйская средняя общеобразовательная школа и территориальные общественные самоуправления (ТОСы): «Улан-Еравна» село Сосново-Озерское, «Озёрный» посёлок Озёрный, «Догно» село Домна, «Одон» Кижингинского района, «Надежда» Иволгинского района, а также объединённые ТОСы села Гунда «Центр, Березовка, Аршан».
Гран-при фестиваля конкурса «Хоровая инициатива» и денежную премию в размере 30000 рублей завоевал коллектив Усть-Эгитуйской школы.
Первое место среди трудовых коллективов и денежный приз 10000 рублей получила семья Жамбаловых, второе место и денежный приз 8000 рублей – «Гармония», третье место и денежный приз 5000 рублей – ГБУЗ «Еравнинская ЦРБ».
Среди ТОСов первое место (приз 10000 рублей) заняла «Улан-Еравна», второе место (приз 8000 рублей) – «Догно», третье место (приз 8000 рублей) – «Надежда».
Специальный приз и премию в размере 4000 рублей от семьи Черепановых получил ТОС «Одон» село Ушхайта Кижингинского района.
Остальным участникам были вручены грамоты за участие и денежные призы в размере 3000 рублей. Союз деятелей народного творчества подарил всем трудовым коллективам и ТОСам уникальное издание «Антологию песен Бурятии», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
В Бурятии прошёл фестиваль «Хоровая инициатива»
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