В Чите пенсионер через суд добился повышения пенсии

Бывшему муниципальному служащему ещё в прошлом году снизили пенсию
В Чите пенсионеру снизили пенсию с 23 до 15 тысяч. Как оказалось, муниципальным служащим размер пенсии за выслугу лет не должен превышать более 15 тысяч рублей в месяц. По этой причине размер пенсии мужчины, имеющего стаж муниципальной службы более 24 лет был снижен.
Пенсионер подал в суд иск. Рассмотрев дело, Забайкальский краевой суд встал на сторону мужчины, и признал решение о снижении пенсии неправомерным.
Вместе с тем, суд указал, что согласно действующему законодательству максимальный размер пенсии за выслугу лет исчисляется индивидуально исходя из размера зарплаты занимаемой должности муниципальной службы и продолжительности стажа. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает прокуратура Забайкальского края.
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Бывшему муниципальному служащему ещё в прошлом году снизили пенсию
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