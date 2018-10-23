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В Чите пенсионер через суд добился повышения пенсии

В Чите пенсионер через суд добился повышения пенсии
Общество,  Фото:pixabay.com
Бывшему муниципальному служащему ещё в прошлом году снизили пенсию

В Чите пенсионеру снизили пенсию с 23 до 15 тысяч. Как оказалось, муниципальным служащим размер пенсии за выслугу лет не должен превышать более 15 тысяч рублей в месяц. По этой причине размер пенсии мужчины, имеющего стаж муниципальной службы более 24 лет был снижен.

Пенсионер подал в суд иск. Рассмотрев дело, Забайкальский краевой суд встал на сторону мужчины, и признал решение о снижении пенсии неправомерным. 

Вместе с тем, суд указал, что согласно действующему законодательству максимальный размер пенсии за выслугу лет исчисляется индивидуально исходя из размера зарплаты занимаемой должности муниципальной службы и продолжительности стажа. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает прокуратура Забайкальского края.
 
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