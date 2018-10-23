Уволившийся из Бурятского театра Михаил Пирогов споёт на родной сцене

Он споёт сразу в двух постановках
Тенор Михаил Пирогов, бывший ведущим солистом Бурятского оперного театра и ушедший в знак протеста против увольнения прежнего директора, вновь споёт на родной сцене.
7 ноября Михаил Пирогов исполнит партию Дона Хозе в опере «Кармен», сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.
Главную женскую партию исполнит приглашённая артистка, лауреат всероссийского музыкального конкурса, солистка Ростовского государственного музыкального театра Марина Киртадзе. В этой роли она блистает с ноября 2016 года в Ростове-на-Дону. Кармен – это мечта всех обладательниц меццо-сопрано, говорит артистка.
- Темперамент Кармен мне очень близок. В ней, как и во мне, есть страсть, свободолюбие, искренность: она не лжет, а открыто показывает чувства. И если любит, то отдается своему влечению, если нет — не скрывает и этого. На сцене я вживаюсь в роль, переживаю всю бурю её эмоций. Мне это не сложно - у нас с Кармен гармония. А когда ты чувствуешь себя со своим персонажем органично, то и настройка происходит моментально, - поделилась Марина Киртадзе.
Михаил Пирогов партию Дона Хозе исполняет с момента её восстановления на сцене Бурятского театра оперы и балета в 2016 году народным артистом Российской Федерации Юрием Лаптевым. Перед премьерой режиссёр-постановщик отметил, что постарался отойти от антуража псевдоиспанского шика и сделал оперу о простых людях.
Кроме того, Михаил Пирогов вернётся на сцену театра спустя четыре дня. Он выступит для зрителей 11 ноября в опере «Бал-маскарад» Джузеппе Верди.
В сентябре Михаил Пирогов получил два специальных приза международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При»: «За лучшее исполнение арии из оперы Дж. Верди», а также «За лучшее исполнение арии из репертуара Хосе Каррераса», который приравнивается к Гран-при. Вторую награду Михаилу вручил лично Хосе Каррерас.
В сентябре тенор ушёл из Бурятского оперного театра по собственному желанию после скандала с увольнением с поста директора Аюны Цыбикдоржиевой. Со зрителями Пирогов попрощался после оперы «Чио-Чио-Сан».
Как сообщал «Байкал-Daily», в эту субботу, 20 октября, состоялся митинг работников оперного театра.
Уволившийся из Бурятского театра Михаил Пирогов споёт на родной сцене
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также отмечается рост показателей заболеваемости сердечно-сосудистой системы
Более сотни ребят, состоящих на учёте по делам несовершеннолетних, вышли на уборку
Он споёт сразу в двух постановках
Владельца скота оштрафовали
Инцидент произошёл второй день подряд
Старт состоится в Иркутске 6 июля 2019 года
Она будет организована на нескольких площадках города
В учениях приняли участие военные инженеры
Он будет проходить три дня
В документах подделали её подпись
Вероятно, багульник «обманула» необычная погода в октябре
Размер премии за каждую шкуру составит 20 тысяч рублей
Горожане смогут сфотографироваться с актёрами в устрашающих образах, купить билеты на спектакли со скидкой
Глав 14 поселений оштрафовали на 42 тысячи рублей
Оставленные опилки создают угрозу возникновения пожара