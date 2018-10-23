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Уволившийся из Бурятского театра Михаил Пирогов споёт на родной сцене

Уволившийся из Бурятского театра Михаил Пирогов споёт на родной сцене
Общество, 
Он споёт сразу в двух постановках

Тенор Михаил Пирогов, бывший ведущим солистом Бурятского оперного театра и ушедший в знак протеста против увольнения прежнего директора, вновь споёт на родной сцене.

7 ноября Михаил Пирогов исполнит партию Дона Хозе в опере «Кармен», сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.

Главную женскую партию исполнит приглашённая артистка, лауреат всероссийского музыкального конкурса, солистка Ростовского государственного музыкального театра Марина Киртадзе. В этой роли она блистает с ноября 2016 года в Ростове-на-Дону. Кармен – это мечта всех обладательниц меццо-сопрано, говорит артистка.

- Темперамент Кармен мне очень близок. В ней, как и во мне, есть страсть, свободолюбие, искренность: она не лжет, а открыто показывает чувства. И если любит, то отдается своему влечению, если нет — не скрывает и этого. На сцене я вживаюсь в роль, переживаю всю бурю её эмоций. Мне это не сложно - у нас с Кармен гармония. А когда ты чувствуешь себя со своим персонажем органично, то и настройка происходит моментально, - поделилась Марина Киртадзе.

Михаил Пирогов партию Дона Хозе исполняет с момента её восстановления на сцене Бурятского театра оперы и балета в 2016 году народным артистом Российской Федерации Юрием Лаптевым. Перед премьерой режиссёр-постановщик отметил, что постарался отойти от антуража псевдоиспанского шика и сделал оперу о простых людях.

Кроме того, Михаил Пирогов вернётся на сцену театра спустя четыре дня. Он выступит для зрителей 11 ноября в опере «Бал-маскарад» Джузеппе Верди.

В сентябре Михаил Пирогов получил два специальных приза международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При»: «За лучшее исполнение арии из оперы Дж. Верди», а также «За лучшее исполнение арии из репертуара Хосе Каррераса», который приравнивается к Гран-при. Вторую награду Михаилу вручил лично Хосе Каррерас.

В сентябре тенор ушёл из Бурятского оперного театра по собственному желанию после скандала с увольнением с поста директора Аюны Цыбикдоржиевой. Со зрителями Пирогов попрощался после оперы «Чио-Чио-Сан».

Как сообщал «Байкал-Daily», в эту субботу, 20 октября, состоялся митинг работников оперного театра
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