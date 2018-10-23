В Бурятии отмечен рост заболеваемости органов дыхания



- В ходе 82 контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения исполнения ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в 20 (24,3%) организациях торговли, общественного питания, образовательных учреждениях, в части курения на территории образовательных учреждений, отсутствия знаков о запрете курения, продажи табачной продукции на расстоянии менее ста метров от образовательных учреждений, отсутствия перечня продаваемой табачной продукции. Виновные лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на сумму 133 тысяч 500 рублей, - добавили в управлении.



В результате употребления табака ежегодно в мире умирают около 6 миллионов человек. И, если не активизировать усилия, согласно прогнозам ВОЗ, к 2030 году этот показатель превысит 8 миллионов человек в год.Борьба с табакокурением признана как одна из наиболее эффективных мер к уменьшению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний.В России от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают более 330 тысяч человек. Это больше, чем от ДТП, употребления наркотиков или от СПИД. Стоит отметить негативный факт, что табакокурение в России считается более социально приемлемой вредной привычкой, чем алкоголизм или наркомания. Табак является причиной смерти каждого пятого россиянина.В Бурятии отмечается рост показателей заболеваемости сердечно-сосудистой системы на 11,6%, органов дыхания на 8,3%. В структуре онкологической заболеваемости в республике третье место занимают злокачественные новообразования органов дыхательной системы - 13,3 %.- Согласно утверждённому плану межведомственных мероприятий управлением Роспотребнадзора по Бурятии совместно с министерством здравоохранения, минобрнауки региона регулярно проводятся мероприятия по вопросам пропаганды ЗОЖ, профилактики табакокурения среди населения, в том числе при проведении гигиенической подготовки декретированного контингента, семинары с работниками образовательных и оздоровительных организаций, лекции со студентами вузов и ссузов, а также в рамках работы общественных приёмных и в ходе контрольно-надзорных мероприятий, - сообщили в пресс-службе управления.В Бурятии табачную продукцию продают 1025 субъектов предпринимательства на 2022 объектах торговли.