В Чите подростки собрали 516 мешков мусора

Более сотни ребят, состоящих на учёте по делам несовершеннолетних, вышли на уборку



В Черновском районе Читы стартовал молодёжный фестиваль «Будущее за нами». В районе он проводится во второй раз, в котором участвуют подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.



– Главная наша цель – профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних. Для этого мы в рамках фестиваля будем вовлекать ребят в занятия спортом, трудом, учить их не бояться проявлять себя в хороших делах и творчестве. Даже если один ребёнок по-новому взглянет на мир, изменит свою судьбу, – это для нас уже большая победа, – пояснила председатель организационного комитета, ответственный секретарь КДН района Анжела Стрельникова



Первым этапом мероприятия стал экологический десант, приуроченный к городскому субботнику. 13 октября на уборку вышло 15 команд, это более 100 учащихся школ и средне-специальных образовательных учреждений района.



Ребята убрали берег озера Кенон, стадион «Шахтёр», площадь Труда, устье реки Ингода в районе посёлке Кадала и другие места общего пользования. Подростки сами выбрали эти территории. Подростки собрали 516 мешков мусора, сообщает пресс-служба мэрии Читы.

