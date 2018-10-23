Из Бурятии в Иркутскую область везли овец без документов

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Владельца скота оштрафовали



23 октября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке Иркутской области во время досмотра автомобиля выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному контролю.



Из Селенгинского района Бурятии в Черемховский район Иркутской области перевозили 32 овцы без ветеринарно-сопроводительных документов.



Владелец груза привлечён к административной ответственности, его оштрафовали, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

