Владельца скота оштрафовали
23 октября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке Иркутской области во время досмотра автомобиля выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному контролю.
Из Селенгинского района Бурятии в Черемховский район Иркутской области перевозили 32 овцы без ветеринарно-сопроводительных документов.
Владелец груза привлечён к административной ответственности, его оштрафовали, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Из Бурятии в Иркутскую область везли овец без документов
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