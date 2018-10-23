«Ночь искусств» пройдёт в Иркутске



Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» состоится в Иркутске.



Иркутский историко-мемориальный музей декабристов

3 ноября, с 18.00 часов



Дом-музей Волконских подготовил программу «Загадки старого сундука». Гостей ждёт театрализованная интерактивная экскурсия с элементами квеста. Под чутким руководством опытных служителей «искусств изящных» посетители музея познакомятся с музой истории – мудрой Клио! Мир материальных вещей XIX века хранит много историй и загадок. Истории эти гости музея будут слушать, а загадки – разгадывать! Речь пойдёт о дуэльных правилах и традициях в карточных играх, об искусстве создания бисерных вышивок и парфюмерных пристрастиях, о моде XIX века и многом другом. Самых активных и удачливых участников ждут призы от Иркутского музея декабристов.



Иркутский областной краеведческий музей

3-4 ноября, с 17.00 часов



Вечер проведёт ведущая программы «Утренний коктейль» Анна Чаиндай. Для посетителей выступят саксофонист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Артем Сыровацкий и пианистка, концертмейстер, лауреат международных конкурсов Алла Антонова. Также в программе вечера – открытое интервью с автором выставки «Лица и голоса Кубы», кинорежиссёром, фотохудожником из Майами Дмитрием Житовым. Гостей ждёт презентация фильма о творчестве художника-керамиста Аси Журавлевой и выставки этнических скульптур этого мастера «Лица Байкала». Виртуальную прогулку «Гараж Фиделя Кастро» проведёт кандидат исторических наук, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея Илья Воронов. В течение вечера представители волонтёрского центра Профкома Иркутского государственного университета будут проводить тематические квесты по выставкам музея.



В двух отделах Иркутского областного краеведческого музея 4 ноября отметят День народного единства. Отдел истории приглашает на День открытых дверей. С 10.00 до 18.00 все категории посетителей смогут бесплатно посмотреть экспозиции и выставки отдела. Напомним, в отделе истории работают постоянные экспозиции «История Приангарья с древнейших времен до начала XX века», «Иркутская область в XX веке. Страницы истории» и выставка «Нас водила молодость», посвящённая 100-летию ВЛСКМ. Экскурсии по выставкам остаются платными.



На ледоколе «Ангара» 4 ноября в 16.00 состоится концерт группы «Ледокол». В программе песни из собственного репертуара, иркутских исполнителей и хиты советской эстрады 70-80-х годов. На концерт вход свободный.



Иркутский областной художественный музей имени Сукачева

3–4 ноября, в 18.00 часов



Иркутский областной художественный музей имени Сукачева в этом году проведёт «Ночь искусств» в течение двух дней, чтобы как можно больше иркутян смогли посетить культурную акцию. Так, праздничные мероприятия стартуют 3 ноября в 18.00 в Усадьбе Сукачева и продлятся до 22.00. Посетителей ждёт открытие выставки Сальвадора Дали «Тайнопись», где можно будет увидеть несколько знаменитых графических серий из частных коллекций; презентация экспозиции «Хайта — достояние Сибири», о которой расскажет её автор — художник-керамист Хайтинского завода Ольга Вахрушева. Для детской и семейной аудитории приготовлены разнообразные мастер-классы, интерактивная экскурсия «Мода и танцы XIX века» от студии исторического бального танца «Прекрасная эпоха», а для любителей ювелирного искусства — творческие встречи со скульптором Сергеем Фалькиным и научным сотрудником Государственного Эрмитажа Татьяной Бабошиной в обновлённой экспозиции «Мастера и коллекции».



В День народного единства 4 ноября акция «Ночь искусств» состоится ещё в двух отделах музея. В главном здании с 17.00 до 21.00 посетителей ждут «беседы о картинах», тематические экскурсии по действующим выставкам и постоянной экспозиции, интеллектуальная игра «АРТ — ассоциация разных теорий», музыкальные номера от коллектива «Элегия», мастер-класс «Кружево добра», для детей — полюбившаяся игра «Тени исчезают в палитре» и квесты по экспозиции.



В Галерее сибирского искусства 4 ноября с 17.00 до 20.00 пройдут интерактивный квест «Путешествие по степям Забайкалья», мастер-класс по изготовлению брошей «Сибирские цветы», встреча с известным художником-иконописцем Иркутской епархии Еленой Алешиной, авторская экскурсия по выставке Бориса Десяткина от искусствоведа Тамары Драницы, спектакль-концерт «От песни душа растёт», а также специальный показ фильма — участника международного кинофестиваля «Человек и Природа» «Вавилонцы» режиссера Алессандро Квадретти.



Иркутская областная юношеская библиотека имени Уткина

3 ноября, с 19.00 часов



Вечер начнётся с творческого представления коллективов-участников, после чего на территории нашей библиотеки будет работать три креативные площадки:

- мастер-класс от Иркутского театра импровизации. Здесь все желающие смогут освоить искусство импровизации на сцене, научатся проживать в игровой форме события и проблемы из реальной жизни и узнают, какой огромной психологической ценностью обладают занятия по актёрскому мастерству;



- марафон «Бальные танцы эпохи модерн» от танцевального клуба иркутского ролевого движения «Зелёная дверь». Участники площадки узнают о балах и исторических вечеринках, проводимых клубом, об истории бальных танцев и их трансформации в конце XIX – начале XX веков. У всех желающих будет возможность научиться исполнять такие танцы, как вальс-миньон, полька-тройка, социальный фокстрот и регтайм;



- арт-мастерская от Творческого центра для детей и взрослых. Под руководством опытных педагогов участники мастерской познакомятся с искусством бумагопластики, узнают о простых и сложных моделях и широте применения данной технологии и смогут освоить её на примере создания новогодней карнавальной маски.



Все площадки будут работать в циклическом режиме с 19-15 до 21-30 по 35-40 минут с небольшими перерывами, чтобы гости смогли принять участие во всех мероприятиях. Посетители смогут познакомиться с текущими книжными и художественными выставками библиотеки, сделать фото в тематической осенней фотозоне.



Завершится мероприятие командным «Кино-квизом», подготовленным сотрудниками библиотеки, открытым «Микрофоном впечатлений» и награждением самых активных участников, сообщает пресс-служба министерства культуры.

