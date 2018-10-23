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В дацанах Бурятии пройдёт молебен «Лхабаб Дуйсэн»

В дацанах Бурятии пройдёт молебен «Лхабаб Дуйсэн»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
Он будет проходить три дня 

30, 31 октября и 1 ноября во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт хурал «Лхабаб Дуйсэн». Основной день молебна - 31 октября. 
 
- Этот молебен знаменует сошествие Будды Шакьямуни из страны мира 33 небожителей, где он провёл три месяца, даруя учение своей матери Маха майе и всем находящимся там божествам. В возрасте 41 года Будда Шакьямуни отправился в обитель 33 божеств, чтоб встретиться со своей матерью, которая после рождения Сиддхартхи Гаутамы (Будды Шакьямуни) покинула этот мир и переродилась в миру 33-х божеств. Тогда Будда на протяжении 90 дней находился в миру божеств. Давал учение матери, тем самым возвращая долг перед матерью, - рассказывают в пресс-службе Сангхи. 

Когда жители земли призывали Будду и молили его снизойти в их мир, на благо всех живых существ он принял приглашение и вернулся. 
 
В первый день хурала - 30 октября – будет проходить цитирование учения Будды «Ганжур».

В основной день, 31 октября, будет проводиться основной хурал - подношение Мандалы, восхваление, подношение и почитание Будды Шакьямуни и его самых ближайших учеников. 

Это событие – нисхождение с небес мира 33 божеств – вошло в число восьми великих подвигов Будды Шакьямуни, которые особо отмечаются верующими. Все благие дела любого человека в этот день увеличиваются в сотни миллионов раз. 
 
31 октября - день поклонения XII Пандито Хамбо ламе Даши Доржи Итигэлову.

1 ноября каждый дацан будет восхвалять, делать подношение и молиться защитникам учения и дацана – сахюусанам. 
религия буддизм
 
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