На Байкале в Бурятии неожиданно зацвёл багульник

Вероятно, багульник «обманула» необычная погода в октябре
На склонах полуострова Святой Нос в октябре зацвёл багульник (он же рододендрон даурский). Об этом сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».
- Пусть и не по-весеннему, не пышным цветом, только отдельные цветочки, но, тем не менее, необычно видеть цветущий в октябре багульник, - отмечают в «Заповедном Подлеморье».
Вторичное цветение в конце лета или осенью свойственно многим растениям и причины этому могут быть разными. В нашем случае, вероятно, багульник «обманул» октябрь. Первая декада октября с похолоданием и снегопадами была больше похожа на зиму, вторая декада, тёплая и солнечная - на весну. Метеорологи не сулят летнего тепла на третью декаду, поэтому, скорее всего, растения осени больше «не перехитрить».
Для сравнения, в прошлом году снег в посёлке Усть-Баргузин лёг и не растаял уже 14 октября, а в этом году население посёлка ещё на прошлой неделе собирало грибы.
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Вероятно, багульник «обманула» необычная погода в октябре
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