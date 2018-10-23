На Байкале в Бурятии неожиданно зацвёл багульник









На склонах полуострова Святой Нос в октябре зацвёл багульник (он же рододендрон даурский). Об этом сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».- Пусть и не по-весеннему, не пышным цветом, только отдельные цветочки, но, тем не менее, необычно видеть цветущий в октябре багульник, - отмечают в «Заповедном Подлеморье».Вторичное цветение в конце лета или осенью свойственно многим растениям и причины этому могут быть разными. В нашем случае, вероятно, багульник «обманул» октябрь. Первая декада октября с похолоданием и снегопадами была больше похожа на зиму, вторая декада, тёплая и солнечная - на весну. Метеорологи не сулят летнего тепла на третью декаду, поэтому, скорее всего, растения осени больше «не перехитрить».Для сравнения, в прошлом году снег в посёлке Усть-Баргузин лёг и не растаял уже 14 октября, а в этом году население посёлка ещё на прошлой неделе собирало грибы.