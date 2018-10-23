В документах подделали её подпись
17 октября Кяхтинским районным судом Бурятии было вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований банка, к жительнице республики о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов.
Банк, обратившись в суд с иском, указал, что в 2014 году с женщиной был заключён кредитный договор, однако она не выплачивала его должным образом и образовалась задолженность, которую истец просил взыскать.
Женщина суду пояснила, что этот кредитный договор она с банком не заключала, подписи в договоре и других документах не её. Вносила платежи в счёт погашения кредита, поскольку полагала, что выплачивает задолженность по другому кредиту, который брала в этом же банке.
Была проведена судебно-почерковедческая экспертиза, по результатам которой было установлено, что действительно, подписи в кредитном договоре и других документах, поддельные.
В этой связи суд отказал банку в удовлетворении иска. Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.
Жительница Бурятии выплачивала несуществующий кредит
Общество, Фото:
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В документах подделали её подпись
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