Жительница Бурятии выплачивала несуществующий кредит

В документах подделали её подпись



17 октября Кяхтинским районным судом Бурятии было вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований банка, к жительнице республики о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов.



Банк, обратившись в суд с иском, указал, что в 2014 году с женщиной был заключён кредитный договор, однако она не выплачивала его должным образом и образовалась задолженность, которую истец просил взыскать.



Женщина суду пояснила, что этот кредитный договор она с банком не заключала, подписи в договоре и других документах не её. Вносила платежи в счёт погашения кредита, поскольку полагала, что выплачивает задолженность по другому кредиту, который брала в этом же банке.



Была проведена судебно-почерковедческая экспертиза, по результатам которой было установлено, что действительно, подписи в кредитном договоре и других документах, поддельные.



В этой связи суд отказал банку в удовлетворении иска. Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.

