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Жительница Бурятии выплачивала несуществующий кредит

Жительница Бурятии выплачивала несуществующий кредит
Общество,  Фото:pixabay.com
В документах подделали её подпись

17 октября Кяхтинским районным судом Бурятии было вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований банка, к жительнице республики о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов.

Банк, обратившись в суд с иском, указал, что в 2014 году с женщиной был заключён кредитный договор, однако она не выплачивала его должным образом и образовалась задолженность, которую истец просил взыскать.

Женщина суду пояснила, что этот кредитный договор она с банком не заключала, подписи в договоре и других документах не её. Вносила платежи в счёт погашения кредита, поскольку полагала, что выплачивает задолженность по другому кредиту, который брала в этом же банке.

Была проведена судебно-почерковедческая экспертиза, по результатам которой было установлено, что действительно, подписи в кредитном договоре и других документах, поддельные.

В этой связи суд отказал банку в удовлетворении иска. Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда. 
кредит суд
 
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