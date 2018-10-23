В Иркутской области выплачивают вознаграждение за добычу волка

Размер премии за каждую шкуру составит 20 тысяч рублей
Министерство лесного комплекса Иркутской области утвердило порядок выплаты денежного вознаграждения за добычу волка в лесах региона. Независимо от пола и возраста животного размер премии за каждую шкуру составит 20 тысяч рублей. За получением вознаграждения охотникам необходимо обратиться в местное территориальное управление министерства лесного комплекса (лесничество) и предъявить шкуру и необходимые документы.
- Для получения премии необходимо предъявить шкуру волка, написать заявление на выплату вознаграждения, предоставить копию документа, удостоверяющего личность, и ИНН, а также талоны на продукцию охоты к разрешению на добычу охотничьих ресурсов и ветеринарные сопроводительные документы, - отметил временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Степан Пересыпкин.
Охота на волка разрешена на всей территории области, кроме особо охраняемых природных территорий. В 2018 году программа рассчитана на приём 150 шкур и будет действовать до исчерпания лимита или конца календарного года, сообщает пресс-служба правительства региона.
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