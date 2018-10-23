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В Улан-Удэ Русский драмтеатр поучаствует в Stocksalemarket

В Улан-Удэ Русский драмтеатр поучаствует в Stocksalemarket
Общество,  Фото:Александра Данилова
Горожане смогут сфотографироваться с актёрами в устрашающих образах, купить билеты на спектакли со скидкой 
 
В Улан-Удэ 31 октября пройдёт очередной Stocksalemarket, где соберутся самые креативные люди города. На этот раз в мероприятии примет участие Русский драматический театр имени Бестужева и накануне показа своего мистического спектакля «Анатэма. Посвящение кино» предложит билеты со скидкой.

Stocksalemarket – это когда в одном месте и только на один день объединяются практически все творческие предприниматели города, готовые предложить своим клиентам услуги и товары со значительной скидкой. Традиционно в маркете принимают участие дизайнеры, креаторы и хендмейдеры, для кого важно не просто продать, а создать особую творческую атмосферу.

Очередной stocksalemarket будет посвящён празднику Хеллоуин. И накануне показа спектакля режиссёра Сергея Левицкого по мотивам произведения Леонида Андреева «Анатэма. Посвящение кино» в нём примет участие театр Бестужева. Он организует тематическую фотозону, где можно будет сфотографироваться с артистами в устрашающих образах. Будут работать гримёры театра – мастера перевоплощений, которые желающим сделают «хеллоуинский» грим. И здесь можно будет купить три билета по цене двух на спектакли: «Анатэма. Посвящение кино», «Лунное чудовище», «Дорогая Памела», «Жанна» и «Слишком женатый таксист» и другие.

Кроме того, приобрести билеты можно на первую премьеру сезона – «Смерть Тарелкина». Автор пьесы Александр Сухово-Кобылин написал комедию-шутку в 1869 году. В своём произведении он продолжил традиции Гоголя и Салтыкова-Щедрина, где высмеял человеческую глупость, жадность и страсть к бюрократии. Главный герой Кандид Тарелкин, чтобы избежать долговой ямы и избавиться от назойливых кредиторов, инсценирует собственную смерть. Однако «замысел» оборачивается «делом о вурдалаках».

Накануне мероприятия театр имени Бестужева провёл промо-фотосессию, в которой приняли участие актёры Лиана Щетилина, Елена Ербакова, Арсений Витин и Дмитрий Тарбеев. Фотограф - Александра Данилова.

Вечеринка-распродажа – Stocksalemarket. Halloween – пройдёт с 16.00 до 21.00 в банкетном зале Capital Hall Crystal по адресу Ленина, 52 (здание бывшего кинотеатра «Прогресс», вход со двора), сообщает пресс-служба театра. 
 
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