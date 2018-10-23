В Улан-Удэ солнечно и без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра 23 октября по республике смещение очередного циклона, местами мокрый снег и снег. На дорогах гололедица и снежные накат



Местами небольшие, днём по Северобайкальскому району умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Утром местами туманы. Ветер переменный 3-8, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -1,-6, по северу и юго-западу -9,-14, днём +5, +10, местами до 0.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 5-7 тепла.

