В Улан-Удэ приедет участник шоу «Танцы на ТНТ»

Тираж составит 8 тысяч изданий

Максим Voodoo и другие популярные танцоры посетят Vogue бал

По итогам планируется появление в репертуаре театра новых постановок

Беседка появится в местности Хойлой ур в Тункинском районе

Артисты выступили на прошлой неделе

В рамках проекта гости обсудят новые подходы, обменяются опытом по проектной деятельности, проведут открытые уроки

Сотрудники канала набирали материал для своей передачи «С чего начинается футбол»