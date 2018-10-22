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В Улан-Удэ приедет участник шоу «Танцы на ТНТ»

В Улан-Удэ приедет участник шоу «Танцы на ТНТ»
Общество, 
Максим Voodoo и другие популярные танцоры посетят Vogue бал

В Улан-Удэ вновь состоится Vogue бал. На этот раз его посетит участник шоу «Танцы на ТНТ» Максим Voodoo. Чемпионат «Сибирский молоток», который не имеет аналогов в республике, состоится 26-28 октября.

Посетителей ждут мастер-классы от топовых танцоров России, шоу командных и личных баттлов. Vogue бал будет в стиле MTV.

Специальными гостями вечера станут Claudio Black Eagle из Бразилии, Лиза Скворцова из Иркутска, участник шоу «Танцы на ТНТ» Тимур Базаров, MC Lerock из Красноярска и DJ Scrip-Scratch Inns Di Place из Иркутска.

Мероприятие состоится в банкет-холле «Кристалл».

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте состоялся первый Vogue бал с участием известных танцоров страны. Среди них были: хореограф проекта «Танцы» на ТНТ Виталий Клименко, финалистка проекта «Танцы» Алиса Доценко, хореограф-постановщик Екатерина Smetana Ninja и танцор из Новосибирска Данил Voodoo. Участники представили жюри разнообразные костюмов в теме «Beauty of Nature». Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.

танцевальное шоу
 
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