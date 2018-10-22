Иркутские школьники получат учебники «Всё о будущей пенсии»

Тираж составит 8 тысяч изданий



22 октября в школьные библиотеки Иркутской области поступят учебники от Пенсионного фонда «Всё о будущей пенсии: для учёбы и жизни».



Тираж издания составит 8 тысяч экземпляров. В учебнике содержится информация о главных принципах пенсионного обеспечения в России, сообщили в пресс-службе ОПФР по Иркутской области.



На занятиях повышения пенсионной грамотности ученикам расскажут о формировании будущей пенсии и о том, почему о ней нужно думать в молодом возрасте. В учебник включены примеры жизненных факторов и ситуаций, которые влияют на размер пенсии.

