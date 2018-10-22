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В театре Бурдрамы проходит первая творческая лаборатория

В театре Бурдрамы проходит первая творческая лаборатория
Общество,  Фото:Минкультуры РБ
По итогам планируется появление в репертуаре театра новых постановок

В Буряад театре стартовала первая творческая лаборатория современной бурятской пьесы «Абьяас». С 17 по 27 октября проходит первый этап лаборатории «Творческая учёба», сообщают в пресс-службе министерства культуры республики.

Театр давно планировал провести лабораторию по созданию пьес на бурятском языке молодыми авторами.

Напомним, что в марте 2018 года в театре проводилась лаборатория для пишущих на бурятском языке школьников «Юный драматург. Эдир драматург». В течение 11 дней шёл интересный эксперимент, на протяжении которого дети под руководством известных драматургов Вячеслава Дурненкова и Анастасии Букреевой учились писать пьесы.

В итоге мини-пьесы юных авторов были поставлены на сцене театра к восторгу самих детей, их родителей и зрителей. Это была первая в России подобная лаборатория, проведённая в национальном театре на национальном языке. 

Сейчас же целевая аудитория проекта включает в себя взрослых авторов, пишущих на бурятском языке, нуждающихся в практике и повышении своих компетенций в написании пьес.

Заявленная как первая творческая лаборатория по современной бурятской пьесе, она предполагает обучение участников основам драматургического мастерства, написание участниками оригинальных пьес актуальных по тематике под руководством опытных наставников, выявление талантливых молодых авторов, а также организацию читок написанных пьес.

Главным результатом лаборатории должно стать появление в перспективе в репертуаре национального театра новых постановок по пьесам современных драматургов.
театр бурятской драмы
 
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