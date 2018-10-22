Беседка появится в местности Хойлой ур в Тункинском районе
На прошлой неделе началась работа по обустройству беседки в Зун-Муринском инспекторском участке.
- Сначала были завершены все подготовительные работы по обустройству пикниковой точки. После госинспектора национального парка «Тункинский» приступили к возведению столбов будущего объекта, - рассказали в пресс-службе парка.
К строительству присоединились сотрудники администрации улуса Далахай, при помощи которых работа пошла быстрее.
Строительство крытой беседки в местности Хойлой ур было запланировано ещё в прошлом году, и в 2019 году эта местность сможет принять первых отдыхающих.
В нацпарке Бурятии возводят крытую беседку
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