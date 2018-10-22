В нацпарке Бурятии возводят крытую беседку

Беседка появится в местности Хойлой ур в Тункинском районе



На прошлой неделе началась работа по обустройству беседки в Зун-Муринском инспекторском участке.



- Сначала были завершены все подготовительные работы по обустройству пикниковой точки. После госинспектора национального парка «Тункинский» приступили к возведению столбов будущего объекта, - рассказали в пресс-службе парка.



К строительству присоединились сотрудники администрации улуса Далахай, при помощи которых работа пошла быстрее.



Строительство крытой беседки в местности Хойлой ур было запланировано ещё в прошлом году, и в 2019 году эта местность сможет принять первых отдыхающих.

