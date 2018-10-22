Журналист призвал общество ввести определённые «нравственные запреты»
Телеведущий Дмитрий Киселёв выступил с предложением сузить диапазон свободы слова в стране. Соответствующее заявление журналист сделал в эфире передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1», сообщает «Московский комсомолец».
По словам Киселёва, такой свободы слова и самовыражения, какая доступна россиянам, нет нигде в мире. Журналист призвал общество ввести определённые «нравственные запреты», удерживающие людей от некоторых поступков или высказываний.
Поводом для такой реплики стала шумиха вокруг кинокартины «Праздник» режиссёра Алексея Красовского. В фильме идёт речь о выдуманной истории, которая якобы случилась в блокадном Ленинграде. Со слов кинематографиста, сюжет комедии послужил поводом для большого количества угроз в его адрес.
Киселев пояснил, что дело отнюдь не в режиссёре и не в художниках, которые занимаются постановкой скандальных спектаклей. «Как не надо поливать мочой и резать вывешенные картины, так и срывать театральные спектакли. Куда важнее сузить диапазон свободы слова в России или, точнее, диапазон свободы самовыражения», — заявил он.
Перед этим журналист сообщил, что использование темы блокады является запрещённым приёмом.
Киселёв предложил сузить свободу слова в России
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Журналист призвал общество ввести определенные «нравственные запреты»
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