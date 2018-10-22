В рамках проекта гости обсудят новые подходы, обменяются опытом по проектной деятельности, проведут открытые уроки
В столицу Бурятии приехала делегация из 6 старшеклассников и 2 педагогов школы №444 города Москвы.
Школьники участвуют в межрегиональном проекте «Водоёмы России». В рамках последнего гости обсудят новые подходы и технологии, обменяются опытом по проектной деятельности, проведут открытые уроки и мастер-классы на базе физико-математической школы №56 Улан-Удэ, примут участие в экспедиции на Байкал совместно с лабораторией ВСГУТУ.
Это стало возможным благодаря масштабному межрегиональному проекту «Пересекающиеся параллельные», который реализуется в соответствии с соглашением о сотрудничестве между школой №444 города Москвы и физико-математической школой №56 Улан-Удэ.
Соглашение было подписано в мае этого года в целях обмена опытом в сфере разработки новых образовательных технологий, средств обучения и воспитания обучающихся. На данный момент по инициативе московской школы в сетевое сотрудничество включены школы городов Грозный, Новосибирск и школа №17 Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минобрнауки региона.
В Улан-Удэ приехали ученики и учителя московской школы
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