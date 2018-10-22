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Учителей Бурятии приглашают провести экоурок о редких видах животных

Учителей Бурятии приглашают провести экоурок о редких видах животных
Общество, 
Специальной подготовки для проведения урока не требуется

WWF России в партнёрстве с движением ЭКА создали всероссийский интерактивный урок для школьников «Сохранение редких видов животных и растений» и приглашают педагогов Бурятии провести его в своих классах. Цель урока - в увлекательных игровых форматах рассказать о значении биологического разнообразия, роли редких видов животных и растений в природных системах и действиях, которые каждый из нас может предпринимать для их сохранения, сообщает движение ЭКА.

Информация урока особенно актуальна для Алтае-Саянского региона, где обитают снежный барс (ирбис), алтайский горный баран и сокол-балобан, занесенные в Красную книгу и находящиеся под угрозой исчезновения.

Учителя могут провести урок, бесплатно скачав материалы для проведения занятия на сайте редкиевиды.рф.

Специальной подготовки для проведения урока не требуется. После регистрации на сайте учитель получает доступ к двум комплектам материалов − для проведения урока в младших и в средних- cтарших классах. Каждый комплект включает методическое пособие и видеогид для подготовки занятия, красочную анимированную презентацию, набор материалов для выполнения интерактивных игровых заданий, складную книжку-памятку с полезными советами.

Благодаря уроку школьники познакомятся с исчезающими видами животных и растений, выяснят причины их исчезновения и узнают о последствиях вмешательства человека в экологические процессы. Урок рассказывает о доступных каждому способах сохранять биоразнообразие на планете. В ходе игровых заданий школьники младших классов отправятся в увлекательное игровое путешествие-экспедицию для изучения редких животных, а старшеклассники, управляя крупными компаниями в ходе ролевой игры, оценят влияние хозяйственной деятельности человека на экосистемы.

После проведения урока все учителя, приславшие отзыв с фотографиями о проведенном занятии, получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы. Лучшие фотографии с проведенных уроков попадут во всероссийский онлайн-альбом.

Занятие могут также провести для своих детей родители и экоактивисты.

- Природа нашей планеты устроена таким образом, что всё в ней находится в тесной связи и взаимодействии. Ни один живой организм, в том числе человек, не может жить и развиваться независимо от того, что его окружает. Поэтому биологическое разнообразие – это то, что обеспечивает жизнь человека на Земле. О том, почему это так, и как мы можем помочь планете, рассказывает наш урок, − отмечает глава WWF России Игорь Честин.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
учителя экология дикие животные
 
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