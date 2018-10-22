В Бурятии погорельцы отсудили с соседки 270 тысяч

Пожар оставил семью без крова над головой и всего имущества



В Заиграевском районе Бурятии судебные приставы взыскали с жительницы села Новая Брянь в пользу её соседки 270 тысяч рублей. Деньги полагались за возмещение ущерба, причинённого в результате пожара, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



У сельчанки из-за перекала печи загорелась баня. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на дом и надворные постройки соседей, которые полностью сгорели. Уничтожен оказался сам дом, вся мебель, техника, предметы быта, одежда и обувь.



После того, как погорельцы оценили ущерб от пожара, они обратились в суд за взысканием компенсации. Суд отметил, что ответственность по содержанию жилых помещений и соблюдению правил пожарной безопасности возложена на собственников жилья. Соответственно, виновники пожара обязаны компенсировать ущерб пострадавшей стороне.



Судебные приставы наложил арест на денежные средства женщины, находящиеся на расчётных счетах в банках. Также судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на её пенсию. Женщину ограничили в выезде за пределы страны, а также в регистрационных действиях в отношении земельного участка и жилого дома.



Сейчас она уже заплатила соседям 270 тысяч рублей.



Несмотря на то, что жительница Новой Бряни рассчиталась по своим обязательствам, ей пришлось дополнительно выплатить в федеральный бюджет около 19 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.



