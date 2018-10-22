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В Улан-Удэ проведут ярмарку вакансий и учебных мест

В Улан-Удэ проведут ярмарку вакансий и учебных мест
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие состоится в пятницу

Служба занятости населения Бурятии проведёт республиканскую ярмарку вакансий рабочих и учебных мест «Работа. Стабильность. Успех». Мероприятие состоится 26 октября с 11 до 14 часов в Республиканском бизнес–инкубаторе.

В ярмарке будут участвовать 60 работодателей из Улан – Удэ и республики, в том числе министерство внутренних дел, АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Улан - Удэстальмост», ОАО «Бурятхлебпром», агрохолдинг «Николаевский», Байкальская текстильная компания, ООО ННК Байкалнефтепродукты.

Работодатели представят более тысячи вакансий с заработной платой от 22 до 50 тысяч рублей. Также будут представлены вакансии для граждан предпенсионного возраста.

Кроме того, состоится презентация 14 учебных заведений республики. В их число войдут: Бурятский государственный университет, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, ГБПОУ Авиационнный техникум, Республиканский базовый медицинский колледж имени Раднаева, Байкальский колледж туризма и сервиса, Бурятский республиканский индустриальный техникум.

Для выпускников школ и для тех, кто не определился в выборе профессии и виде профессиональной деятельности, будут работать презентационные площадки:

- «Узнай себя» - здесь будут оказываться профориентационные услуги, в том числе мастер-класс по написанию резюме;

- «Образование. Карьера». - здесь будут представлены учебное заведение и потенциальный работодатель;

- «Учись. Зарабатывай» - здесь будет проходить презентация бурятского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Впервые на ярмарке для школьников проведут квест «Маршрут успеха», где ребята познакомятся с профессиями.


ярмарка вакансий
 
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