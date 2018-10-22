Призёры юношеских Олимпийских игр вернулись в Бурятию

Сегодня утром в Улан-Удэ прилетели участницы третьих юношеских Олимпийских игр Яна Енина, Анастасия Деревягина и Виктория Харитонова. В аэропорту девушек ждал тёплый приём. После продолжительных соревнований спортсменки были рады прилететь на Родину, сообщает центр спортивной подготовки Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», Яна и Анастасия привезли в Бурятию серебряные медали.
Яна Енина выиграла серебро в личном первенстве в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, Анастасия Деревягина – серебро в командном миксте в стрельбе из пневматической винтовки.
Лучница Виктория Харитонова, к сожалению, осталась без медалей.
- Очень приятно, что нас так тепло встречают. Я надеюсь, что мы вас не подвели, не подвели тренеров, своих родителей, нашу организацию. И я очень рада была выступать на таких больших соревнованиях. Надеюсь, что это не последние наши соревнования, будут ещё золотые медали и будут Олимпийские игры, - сказала Яна Енина.
В адрес девушек прозвучало много слов и поздравлений, главным пожеланием было участие спортсменок уже во взрослых Олимпийских играх.
- Желаем вам, чтобы вы достигали больших результатов, чтобы вы участвовали на чемпионатах Европы, мира, на Олимпийских играх. Будем так же болеть за вас и встречать, - поздравил девушек директор центра спортивной подготовки Бурятии Цыден Дугаров.
В адрес девушек прозвучало много слов и поздравлений, главным пожеланием было участие спортсменок уже во взрослых Олимпийских играх.
- Желаем вам, чтобы вы достигали больших результатов, чтобы вы участвовали на чемпионатах Европы, мира, на Олимпийских играх. Будем так же болеть за вас и встречать, - поздравил девушек директор центра спортивной подготовки Бурятии Цыден Дугаров.