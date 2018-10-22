Призёры юношеских Олимпийских игр вернулись в Бурятию





- Очень приятно, что нас так тепло встречают. Я надеюсь, что мы вас не подвели, не подвели тренеров, своих родителей, нашу организацию. И я очень рада была выступать на таких больших соревнованиях. Надеюсь, что это не последние наши соревнования, будут ещё золотые медали и будут Олимпийские игры, - сказала Яна Енина.



В адрес девушек прозвучало много слов и поздравлений, главным пожеланием было участие спортсменок уже во взрослых Олимпийских играх.



- Желаем вам, чтобы вы достигали больших результатов, чтобы вы участвовали на чемпионатах Европы, мира, на Олимпийских играх. Будем так же болеть за вас и встречать, - поздравил девушек директор центра спортивной подготовки Бурятии Цыден Дугаров.

