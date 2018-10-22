В Иркутской области вручат 100 тысяч женщине, родившей в День народного единства



В Иркутской области объявлена акция «Вместе в будущее». Участие в ней смогут принять беременные жительницы района, предполагаемая дата родов у которых приходится на 4 ноября – День народного единства. Одна из них получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района.



Для участия в акции женщина должна находиться в браке, при этом оба родителя должны быть совершеннолетними и дееспособными. Хотя бы у одного из родителей ребёнка должен иметься официальный заработок, стипендии. Среди других критериев отбора конкурсанток - отсутствие решений суда о лишении родительских прав. Отсутствие фактов уклонения родителей от содержания, воспитания, обучения детей. Члены семьи не должны быть привлечены к уголовной либо административной ответственности. Победительницей станет участница, набравшая наибольшее количество баллов.





Для уточнения дополнительной информации необходимо обращаться в администрации поселений или в оргкомитет акции по телефонам: 8 (3952) 677- 477 и 8-950-103-83-81.

