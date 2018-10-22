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На школьной лиге КВН Бурятии шутили про Крида и футбол

На школьной лиге КВН Бурятии шутили про Крида и футбол
Общество, 
Ребята через юмор рассказывали и о школьных проблемах. ВИДЕО

18 октября в Улан-Удэ прошёл фестиваль Школьной лиги КВН. В борьбу за кубок победителей вступили 13 команд из Улан-Удэ, Селенгинского, Тарбагатайского, Хоринского, Иволгинского, Кижингинского, Тункинского и Еравнинского района. 




Ребята шутили на разные темы, в том числе подняв острую проблему переполненности школ. Ребята из команды «ДНК» (школа №49) рассказали о недостатках своей престижного учебного заведения.

- Судя по количеству людей, школа у нас не популярная, а переполненная, у нас и так здесь на сцене человек «дофигища». Вон за кулисами ещё человек 15 стоит, - рассказал член команды.

Школьники из команды «Бэдбойз» (Республиканский Бурятский национальный лицей-интернат №1) также передали через юмор, что в их лицей сложно попасть. Повезло тем, у кого есть деньги и связи. Чтобы доказать это, они спросили у друга, чтобы тот рассказал теорему Виета, он её повторил, правда, по словам.

Также популярной темой у ребят стал популярный у подростков Егор Крид, недавно давший концерт в Улан-Удэ. Вдохновением для шуток по-прежнему служит чемпионат мира по футболу.

- А давайте теперь, как наши футболисты, будем удивлять!

- На концерте Егора Крида девушка украла его кроссовок. Ещё несколько концертов Егора, и я соберу своего Крида, - шутила команда «Вот так» школы №2.

- Большинство ребят вышли на сцену впервые, но играли достойно и, конечно, не раз заставляли смеяться зрителей и судей, - подытожил лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

На сцене звучали также такие шутки:

«Привет принцесса, в штанах с Алиэкспресса»,

« - Какой красивый парень!
- Вообще-то я девушка.
- Вообще-то я про себя»,

«Какие красивые волосы, ты не думала их с рук пересадить на голову?».

По итогам фестиваля первое место завоевали две команды: «Золотая 10-ка» (Сосново-Озерская средняя школа №1) и «Вот так» (школа №2, Улан-Удэ). Второе место заняла команда «Бэдбойз» ((РБНЛИ №1, Улан-Удэ). Третье место присудили команде «Сборная СОШ №4».

31 октября в БГУ также пройдёт ещё одна большая игра КВН, правда уже среди студентов. 
КВН фестиваль
 
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