На школьной лиге КВН Бурятии шутили про Крида и футбол













Ребята шутили на разные темы, в том числе подняв острую проблему переполненности школ. Ребята из команды «ДНК» (школа №49) рассказали о недостатках своей престижного учебного заведения.



- Судя по количеству людей, школа у нас не популярная, а переполненная, у нас и так здесь на сцене человек «дофигища». Вон за кулисами ещё человек 15 стоит, - рассказал член команды.



Школьники из команды «Бэдбойз» (Республиканский Бурятский национальный лицей-интернат №1) также передали через юмор, что в их лицей сложно попасть. Повезло тем, у кого есть деньги и связи. Чтобы доказать это, они спросили у друга, чтобы тот рассказал теорему Виета, он её повторил, правда, по словам.



Также популярной темой у ребят стал популярный у подростков Егор Крид, недавно давший концерт в Улан-Удэ. Вдохновением для шуток по-прежнему служит чемпионат мира по футболу.



- А давайте теперь, как наши футболисты, будем удивлять!



- На концерте Егора Крида девушка украла его кроссовок. Ещё несколько концертов Егора, и я соберу своего Крида, - шутила команда «Вот так» школы №2.



- Большинство ребят вышли на сцену впервые, но играли достойно и, конечно, не раз заставляли смеяться зрителей и судей, - подытожил лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.



На сцене звучали также такие шутки:



«Привет принцесса, в штанах с Алиэкспресса»,



« - Какой красивый парень!

- Вообще-то я девушка.

- Вообще-то я про себя»,



«Какие красивые волосы, ты не думала их с рук пересадить на голову?».



По итогам фестиваля первое место завоевали две команды: «Золотая 10-ка» (Сосново-Озерская средняя школа №1) и «Вот так» (школа №2, Улан-Удэ). Второе место заняла команда «Бэдбойз» ((РБНЛИ №1, Улан-Удэ). Третье место присудили команде «Сборная СОШ №4».



31 октября в БГУ также пройдёт ещё одна большая игра КВН, правда уже среди студентов.



18 октября в Улан-Удэ прошёл фестиваль Школьной лиги КВН. В борьбу за кубок победителей вступили 13 команд из Улан-Удэ, Селенгинского, Тарбагатайского, Хоринского, Иволгинского, Кижингинского, Тункинского и Еравнинского района.