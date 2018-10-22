Туристы из Южной Кореи покорили горную вершину в Бурятии

Они приехали снимать фильм о Тункинских гольцах
18 октября сотрудники национального парка «Тункинский» помогли покорить пик Любви туристам из Южной Кореи.
Ежегодно Тункинскую долину посещает большое количество туристов из разных уголков мира, чтобы посмотреть на красоты и достопримечательности Тункинского национального парка. Нередко сотрудники парка становятся экскурсоводами для приезжих.
- Организованное восхождение на пик Любви было проведено для группы из десяти человек из Южной Кореи. Нелегкий путь (вершина находится на высоте 2412 м. – прим. ред.) смогли преодолеть трое, - рассказали в пресс-службе парка.
Как отметили экскурсоводы, группа приехала специально для съёмок фильма о Тункинских гольцах.
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Они приехали снимать фильм о Тункинских гольцах
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