Туристы из Южной Кореи покорили горную вершину в Бурятии



Ежегодно Тункинскую долину посещает большое количество туристов из разных уголков мира, чтобы посмотреть на красоты и достопримечательности Тункинского национального парка. Нередко сотрудники парка становятся экскурсоводами для приезжих.



- Организованное восхождение на пик Любви было проведено для группы из десяти человек из Южной Кореи. Нелегкий путь (вершина находится на высоте 2412 м. – прим. ред.) смогли преодолеть трое, - рассказали в пресс-службе парка.



Как отметили экскурсоводы, группа приехала специально для съёмок фильма о Тункинских гольцах.



18 октября сотрудники национального парка «Тункинский» помогли покорить пик Любви туристам из Южной Кореи.