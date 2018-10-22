Вышел в свет первый атлас лишайников Байкальского заповедника

Книга для широкого круга читателей
Байкальский государственный заповедник активно издаёт труды научных сотрудников, за основу которых берутся результаты изучения флоры и фауны Байкальского региона. Так, одним из недавно вышедших изданий стал «Полевой атлас лишайников Байкальского заповедника». Научно-популярные двух- и трехъязычные аналоги впервые были изданы в Финляндии и Эстонии несколько лет назад. Подобный атлас для Сибири и Байкала стал открытием, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника
Книга подготовлена для широкого круга читателей: она позволит не только специалистам-ботаникам и лихенологам других регионов России и стран мира, но и людям, интересующимся природой Байкала и заповедника, познакомиться с наиболее распространенными и редкими лишайниками Байкальского заповедника и его охранной зоны.
В книге представлены фотографии и краткие описания 100 видов лишайников и мест их произрастания. Некоторые важные для определения видов признаки проиллюстрированы на русском, английском и финском языках. Описания видов лишайников сделаны краткими, но при этом представляющими наиболее важные признаки для узнавания лишайников в полевых условиях.
Работа по сбору фотографий для атласа велась на протяжении нескольких лет.
– Нам было важно показать читателям, где и как растут лишайники, поэтому помимо изображений самих лишайников мы подобрали фотографии ландшафтов, местообитаний и субстратов, – рассказывает научный сотрудник Байкальского заповедника, один из составителей атласа Ирина Урбанавичене. – Важно было также подчеркнуть и выделить наиболее характерные особенности строения того или иного вида лишайника в рисунке.
По словам составителей, атлас не является полным и исчерпывающим изданием по определению всех лишайников Байкальского заповедника, так как общее число выявленных видов в его лихенофлоре на сегодняшний день составляет более 750. Определение большинства из этих видов сложно в полевых условиях без использования микроскопа и специальной литературы. Поэтому в книге представлены наиболее обычные виды, легко узнаваемые лишайники, которые можно наблюдать во время экскурсий в охранной зоне заповедника.
Составители также постарались представить редкие виды лишайников, которые произрастают в особо охраняемом ядре территории заповедника и включены в Красную книгу России и Красную книгу Республики Бурятии.
Вышел в свет первый атлас лишайников Байкальского заповедника
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