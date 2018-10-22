Специалисты министерства социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области и регионального Совета женщин в этом году обследовали 222 семьи, в которых детей воспитывают только отцы
Главная задача такой работы - оказать консультативную помощь отцам-одиночкам, чтобы в дальнейшем семьи смогли получать социальную помощь.
- В полных семьях вопросами оформления документов для социальной поддержки обычно занимаются женщины. Чаще именно они приходят в органы социальной защиты за помощью. Если случилось так, что детей воспитывает только отец, зачастую он даже не подозревает, что семья может рассчитывать на какие-то выплаты, пособия. Поэтому обследования семей, которые проводят специалисты нашего ведомства, консультативная помощь, просто необходимы, - рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Во время посещений специалисты рассказывают, на какую социальную поддержку может рассчитывать каждая конкретная семья. И дают подробный алгоритм действий, которые нужно предпринять, чтобы оформить необходимые документы. Нуждающимся семьям оказывают и другую форму поддержки - выдают детские вещи, канцелярские принадлежности.
Из 222 обследованных в 2018 году семей государственная социальная помощь оказана 15 семьям, помощь в виде вещей получили 18 семей, 91 семье назначены меры социальной поддержки.
Всего же с 2015 года в Иркутской области обследована 3 561 семья, где воспитанием и содержанием детей занимаются одинокие отцы. Эту работу органы соцзащиты ведут постоянно, сообщает пресс-служба областного правительства.
В Иркутской области навестили более 200 отцов-одиночек
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