Первый этап Кубка ФСК по плаванию в Бурятии выиграл военный

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Общество,  Фото:федерация триатлона Бурятии
20 октября состоялся 1 этап Кубка ФСК по плаванию среди любителей

На дистанции 100 метров ожидаемо не было равных экс-чемпиону России, мастеру спорта ДмитриюУсову. Сейчас он проходит службу в 11 отдельной десантно-штормовой бригаде ВДВ. Его результат 58,90 секунд, сообщает федерация триатлона Бурятии.

У женщин победу одержала кандидат в мастера спорта Мария Баранкова с результатом 01:07,48.

Следующий 2 этап планируется на 10 ноября. Дистанция 400 метров. 
спорт плавание
 
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