Первый этап Кубка ФСК по плаванию в Бурятии выиграл военный

Общество, Фото: федерация триатлона Бурятии

20 октября состоялся 1 этап Кубка ФСК по плаванию среди любителей



На дистанции 100 метров ожидаемо не было равных экс-чемпиону России, мастеру спорта ДмитриюУсову. Сейчас он проходит службу в 11 отдельной десантно-штормовой бригаде ВДВ. Его результат 58,90 секунд, сообщает федерация триатлона Бурятии.



У женщин победу одержала кандидат в мастера спорта Мария Баранкова с результатом 01:07,48.



Следующий 2 этап планируется на 10 ноября. Дистанция 400 метров.

