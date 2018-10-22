20 октября состоялся 1 этап Кубка ФСК по плаванию среди любителей
На дистанции 100 метров ожидаемо не было равных экс-чемпиону России, мастеру спорта ДмитриюУсову. Сейчас он проходит службу в 11 отдельной десантно-штормовой бригаде ВДВ. Его результат 58,90 секунд, сообщает федерация триатлона Бурятии.
У женщин победу одержала кандидат в мастера спорта Мария Баранкова с результатом 01:07,48.
Следующий 2 этап планируется на 10 ноября. Дистанция 400 метров.
Первый этап Кубка ФСК по плаванию в Бурятии выиграл военный
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