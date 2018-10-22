Кубок Сибири по тхэквондо проходил в начале октября в Новосибирске
Спортсмены из Бурятии завоевали целую россыпь наград. Федерация тхкэвондо республики приводит результаты достижений:
Золотые награды по программе спарринг :
Пищалкина Ангелина - 2 золотых награды
Борисов Никита
Иринчеев Михей
Шелопугина Дарья
Гусейнова Афсана
Тугульдуров Зоригто
Карнышев Геннадий
Филатова Мария
Серебряные награды по спаррингу:
Баглаев Борис
Карнышев Генндий
Нурбаев Алдар
Борисов Никита
Бронзовые награды по спаррингу:
Жарников Владимир
Васильева Евгения
Корытко Алиса
Бурдина Анастасия
Гордеева Арина
Ушкова Анастасия
Рупышев Святослав
Бальжинимаев Михаил
Никитин Дмитрий
Рудакова Елена
По программе туль :
Пищалкина Ангелина - 1 место
Борисов Никита - 3 место
Программа самозащита команда 22 школы - 2 место
Командный спарринг юниоры 16-17 лет - 3 место
Командный спарринг юниорки 14-15 лет - 3 место
Тхэквондисты Бурятии завоевали россыпь медалей Кубка Сибири
Общество, Фото:
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