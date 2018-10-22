Тхэквондисты Бурятии завоевали россыпь медалей Кубка Сибири

Кубок Сибири по тхэквондо проходил в начале октября в Новосибирске



Спортсмены из Бурятии завоевали целую россыпь наград. Федерация тхкэвондо республики приводит результаты достижений:



Золотые награды по программе спарринг :



Пищалкина Ангелина - 2 золотых награды

Борисов Никита

Иринчеев Михей

Шелопугина Дарья

Гусейнова Афсана

Тугульдуров Зоригто

Карнышев Геннадий

Филатова Мария



Серебряные награды по спаррингу:



Баглаев Борис

Карнышев Генндий

Нурбаев Алдар

Борисов Никита



Бронзовые награды по спаррингу:



Жарников Владимир

Васильева Евгения

Корытко Алиса

Бурдина Анастасия

Гордеева Арина

Ушкова Анастасия

Рупышев Святослав

Бальжинимаев Михаил

Никитин Дмитрий

Рудакова Елена



По программе туль :



Пищалкина Ангелина - 1 место

Борисов Никита - 3 место



Программа самозащита команда 22 школы - 2 место

Командный спарринг юниоры 16-17 лет - 3 место

Командный спарринг юниорки 14-15 лет - 3 место



