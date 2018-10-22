Детсад, школа и 4 дома в Улан-Удэ остались без тепла

Произошло падение давления в системе



Накануне, 21 октября, в 20:15 в системе теплоснабжения упало давление от котельной школы №13 в микрорайоне Аршан в Улан-Удэ. Работники были вынуждены остановить котлоагрегат и сетевой насос котельной.



Без отопления остались школа №13, детский сад №19 «Ромашка», малоэтажные жилые дома с улицы Дарвина 40, 41, 42, 43.



В 22:00 после повторного включения сетевого насоса давление в системе стабилизировалось, котёл запустили. Время отключения составило 1 час 45 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

